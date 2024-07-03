Почти 35 процентов всех поступлений в бюджет Подмосковья обеспечивает малый и средний бизнес

Предприятия малого и среднего предпринимательства сегодня обеспечивают почти тридцать три процента всех налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Подмосковья. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Подчеркнем, что за последние пять лет вес МСП в подмосковной экономике значительно вырос. Если в 2019 году на долю сектора приходилось чуть более одной пятой всех поступлений в региональный бюджет, то по итогам 2023 года на МСП приходится уже треть всех поступлений. В денежном выражении — это 440 млрд рублей.

При этом увеличение доли поступлений от МСП в региональном бюджете связано не с ростом налоговой нагрузки, а именно с активным развитием самого сектора малого и среднего предпринимательства.

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