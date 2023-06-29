Почти 40 компаний получили землю за рубль в Подмосковье в этом году

Тридцать шесть компаний получили в аренду участки в Подмосковье по программе «Земля за 1 рубль» с начала текущего года. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Как отметила глава ведомства Екатерина Зиновьева, запуск данных предприятий позволит создать около трех тысяч рабочих мест, суммарно компании заявили на реализацию проектов почти тринадцать миллиардов рублей.

Получившие землю за рубль предприятия будут работать в разных сферах импортозамещения, в том числе в агропромышленном комплексе, фармсекторе и легкой промышленности.

Зампред правительства Подмосковья Анна Кротова, в свою очередь, уточнила, что общая площадь предоставленных с начала года по импортозамещающей программе участков составила свыше трехсот гектаров.

Подать заявку на получение земли в аренду без торгов по ставке 1 рубль в год можно на инвестпортале Подмосковья. Претендовать на льготы могут индивидуальные предприниматели и юрлица, готовые создавать и развивать на территории региона импортозамещающие производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указывал на важность привлечения инвесторов в экономику региона.