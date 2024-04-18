Почти 40 млрд рублей составил объем налоговых отчислений резидентов подмосковных ОЭЗ

Объем налоговых отчислений резидентов особых экономических зон Подмосковья за все время их работы составил 38,9 миллиарда рублей, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит ТАСС .

Глава областного Мининвеста добавила, что общероссийский объем налоговых поступлений из особых экономических зон страны в настоящее время составляет 190 миллиардов рублей, таким образом, доля налоговых отчислений резидентов подмосковных ОЭЗ уже превышает двадцать процентов.

В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области напомнили, что сейчас в регионе функционируют пять особых экономических зон. Крупнейшим налогоплательщиком является ОЭЗ «Исток» во Фрязино. Ее резиденты перечислили налоги в размере 23,5 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе с начала года запустили около сорока новых цифровых сервисов.