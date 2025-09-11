Почти 5 млн тонн составила погрузка на железной дороге в Рязанской области с начала года

В Рязанской области по итогам первых восьми месяцев 2025 года зафиксировано значительное снижение грузоперевозок по магистралям РЖД. Общий объем погрузки на территории региона составил 4,8 млн тонн, что на треть меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает издание 7info.

Наибольший спад продемонстрировали ключевые для региона категории грузов. Так, перевозки нефти и нефтепродуктов, формирующие основную часть грузопотока, сократились на 31,1%, достигнув отметки в 4,2 млн тонн. Существенное снижение также показали лом черных металлов (-32,6%) и химикаты с содой (-10,4%). Подобная динамика указывает на общее замедление деловой активности в основных отраслях промышленности.

В противовес общей негативной тенденции два сегмента продемонстрировали впечатляющий рост. Отгрузка строительных материалов увеличилась в 1,6 раза, а объемы перевозок промышленного сырья и формовочных материалов взлетели практически в девять раз. Это говорит о возможной активизации в области строительства и производства.

Таким образом, статистика рисует неоднозначную картину: несмотря на резкое падение перевозок по основным традиционным статьям, в регионе набирают обороты новые направления, что может сигнализировать о начале структурных изменений в экономике области.

Ранее сообщалось, что с января по июль погрузка на ж/д в Рязанской области составила свыше 4 млн тонн.