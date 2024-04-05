Почти 500 МСП в Подмосковье признали социальными в этом году

Около 500 субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье были признаны социальными с начала текущего года, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Более 360 компаний подтвердили статус социальных, делать это нужно каждый год, еще свыше ста предприятий получили такой статус впервые.

«Получение этого статуса позволяет бизнесу Подмосковья претендовать на получение специальных мер поддержки — грантов и субсидий. Старт этих мер поддержки в этом году запланирован в августе», — указала глава областного Мининвеста.

Также министр напомнила, что в рамках грантовой поддержки социальные предприниматели могут получить до пятисот тысяч рублей на различные расходы, в том числе оплату аренды и ремонт оборудования. Субсидия позволяет получить до трех миллионов рублей и компенсировать затраты, например, на выкуп помещения и оплату коммунальных платежей.

Екатерина Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, отметила, что подать заявку на получение статуса социального предприятия можно на регпортале.

Поддержка бизнеса в Подмосковье осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московской области присвоили высший кредитный рейтинг ААА.