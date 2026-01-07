Почти 7 млн россиян подключились к ПДС к осени 2025 года

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) демонстрирует устойчивую динамику роста, а ее промежуточные результаты можно считать обнадеживающими. По состоянию на конец октября 2025 года в рамках программы было оформлено почти 7 млн договоров, а совокупный объем привлеченных средств приблизился к 500 млрд ₽. Об этом сообщила эксперт-аналитик портала Банки.ру Гаянэ Замалеева.

По ее оценке, ПДС стала востребованным инструментом для формирования капитала на длительном горизонте. Эксперт указала, что программа фактически заняла промежуточную позицию между классическими банковскими вкладами и более рискованными инвестициями, предложив гражданам продукт с государственными гарантиями и прозрачными условиями.

Как отметила аналитик, ключевым преимуществом ПДС для россиян стало сочетание сразу нескольких факторов — налоговых льгот, защиты вложенных средств и встроенной дисциплины накоплений. По ее словам, программа ориентирует участников на долгосрочные цели и содержит механизмы, которые снижают вероятность досрочного изъятия средств. Это, в свою очередь, повышает доверие к инструменту.

Замалеева также обратила внимание на растущую активность финансовых организаций. Банки и управляющие компании начали предлагать внутри ПДС собственные стратегии с разным уровнем риска — от сдержанных до ориентированных на рынок, включая различные сочетания облигаций и акций.

В то же время эксперт подчеркнула, что для превращения ПДС в по-настоящему массовый продукт необходима дополнительная настройка программы. В частности, она считает целесообразным расширить возможности частичного доступа к средствам в отдельных жизненных ситуациях, а также увеличить набор финансовых инструментов. Еще одной важной задачей она назвала повышение финансовой грамотности, поскольку значительная часть граждан пока слабо представляет себе принципы работы ПДС.

