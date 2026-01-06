Тайный план ЦБ раскрыт аналитиками: готовьтесь к изменению ставок уже в 2026 году

Аналитики представили прогноз по ключевой ставке Банка России на 2026 год. Базовый сценарий предполагает ее снижение до 12% к концу следующего года, сообщает Финмаркет .

Этот прогноз основан на ожиданиях стабилизации инфляции около 5%. По мнению экспертов, достижению целевого показателя в 4% может помешать оживление экономической активности во второй половине года и ослабление рубля.

Также рассматриваются альтернативные сценарии. В оптимистичном варианте, при условии устойчивого снижения внутреннего спроса и сохранения сильного рубля, Центробанк может снизить ставку более агрессивно — до 8,5%. Негативный сценарий, связанный с рисками для макроэкономической стабильности, предполагает сохранение ставки на уровне 16%.

Ранее стало известно, чего ждут россияне от 2026 года.