Почти 70 гектаров получило в аренду сельхозпредприятие из Павлово-Посадского округа

Министерство имущественных отношений Московской области предоставило в аренду ООО «Евсеевское» пять земельных участков общей площадью шестьдесят восемь с половиной гектаров.

Отмечается, что крупное сельскохозяйственное предприятие занимается выращиванием многолетних трав и пшеницы. Для расширения сельскохозяйственной деятельности организация получила в аренду один участок в городском округе Воскресенск и четыре земельных участка в Раменском округе.

Примечательно, что ООО «Евсеевское» в настоящее время занимается закупкой дополнительной техники на общую сумму порядка семидесяти миллионов рублей с целью расширения парка тракторов, а также возможности сбора и транспортировки зерна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в планах на этот год капитально отремонтировать более четырех тысяч многоквартирных домов.