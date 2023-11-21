Почти 70 млрд рублей инвестиций планируют привлечь в ОЭЗ «Дубна»

Реализация инфраструктурного проекта в особой экономической зоне «Дубна» позволит привлечь почти 70 миллиардов рублей инвестиций, а также создать более пяти тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Ожидается, что более одного миллиарда рублей будут направлены на строительство дорожной сети и проектирование 5-й очереди особой экономической зоны Подмосковья.

В перечень субъектов РФ, имеющих право на получение господдержки, позволяющей возместить затраты на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры ОЭЗ Подмосковье вошло в июне 2023 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.