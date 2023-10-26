Почти 85 тысяч «квадратов» складских помещений появится в подмосковном Домодедово

Универсальный склад товаров планируют построить в индустриальном парке «PNK парк Домодедово 2». Об этом рассказали в Министерстве жилполитики Подмосковья.

Здание склада будет построено в формате built-to-suit. Внутри предусмотрены зоны стеллажного хранения и административно-бытовые секции для размещения резидентов. Сам парк уже оснащен готовыми инженерными коммуникациями и инфраструктурой. Ввод в эксплуатацию позволит создать в муниципалитете пятьсот рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил планы по сотрудничеству с Первым заммэра Чунцина Ченом Мингбо.