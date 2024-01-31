Почти двенадцать миллионов квадратных метров жилья ввели в Подмосковье за год

В Подмосковье подвели итоги реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году.

Так, за год в регионе ввели 11,8 миллиона квадратных метров жилья и расселили 90 тысяч «квадратов» аварийного жилого фонда, сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

В Подмосковье в рамках нацпроекта также реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». В его рамках в прошлом году в регионе благоустроили пятьдесят общественных пространств.

Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в минувшем году в Московской области также реализовали восемь объектов, ставших победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Работы были выполнены в восьми округах, в том числе в Кашире, Зарайске и Наро-Фоминске.

В состав национального проекта «Жилье и городская среда» также входит федеральный проект «Чистая вода». По итогам его реализации в прошлом году в Подмосковье построили, реконструировали и модернизировали тринадцать объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, что улучшило качество водоснабжения более чем для сорока двух тысяч местных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах по расселению аварийного жилья в регионе.