Почти пятьдесят миллионов рублей получило подмосковное предприятие в рамках лизинга

Подмосковное предприятие по выпуску пластиковых изделий «Берг Молд» получило льготное лизинговое финансирование на сумму 45 миллионов рублей и приобрело новые термопластавтоматы для литья крупногабаритных изделий. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Отмечается, что реализация проекта позволит предприятию увеличить объем производства на 30%, перерабатываемого сырья на 40% до 350 тонн в месяц.

«С уходом с российского рынка иностранных производителей и поставщиков растет потребность в выпуске пластиковых изделий на территории РФ. Был взят курс на развитие импортозамещения. С помощью термопластов мы сможем начать выпуск новых видов изделий и выйти в новые потребительские ниши», — заявил генеральный директор предприятия Эльбрус Битаров.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул, что льготный лизинг является одним из наиболее эффективных и доступных для предпринимателей финансовых продуктов Корпорации, который позволяет на выгодных условиях расширить парк производственного оборудования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что инвестиции в основной капитал Подмосковья составили свыше 556,3 миллиарда рублей за полгода.