Почти пятьсот машиномест оборудуют в новом паркинге в Видном

Пятиэтажный многофункциональный паркинг планируют построить в ЖК «Первый квартал» в городе Видное Ленинского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Отмечается, что ведомство уже выдало девелоперу проекта ГК «Брусника» разрешение на строительство данного объекта. Общая площадь многоуровневого паркинга с эксплуатируемой кровлей и помещениями под бизнес составит порядка пятнадцати тысяч квадратных метров.

Ожидается, что на первом этаже здания разместят супермаркет, автомойка и арендные помещения, а остальные четыре этажа отдадут под паркинг. Завершить строительство данного объекта планируют во втором полугодии следующего года.

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