Воробьев: завод по производству газобетонных блоков построят в Ступино

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на полях ПМЭФ подписал соглашение о строительстве завода по производству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения в Ступино с генеральным директором ООО «КСМК-М4» (ГК «ВКБ») Михаилом Кондратенко.

«Это не единственный завод по производству газобетонных блоков, который ГК «ВКБ» строит в Подмосковье. Уже в августе мы запустим производство в Сергиевом Посаде, а следующий объект инвестор планирует открыть в 2026 году в Ступино», — сказал отметил глава региона.

По его словам, проект в Ступино позволит вложить свыше четырех миллиардов рублей инвестиций в экономику Подмосковья. Кроме того, после его реализации будет создано около 140 рабочих мест. Новое предприятие будет выпускать 400 тысяч кубометров продукции каждый год.

«Сегодня такие блоки очень востребованы, в том числе в строительстве малоэтажных и частных домов. Подмосковье — лидер в жилищном строительстве, мы запускаем новые проекты ИЖС, поэтому особенно ценим все, что позволяет держать высокий темп и объем ввода новых квадратных метров комфортного и современного жилья», — добавил Воробьев.

На данный момент в состав ГК «ВКБ» уже входят три газобетонных завода в Краснодарском крае и Ростовской области. Общий объем производства превышает миллион кубометров продукции в год. Свою продукцию завод поставляют в регионы России.

«Мы выражаем благодарность Правительству Московской области, лично губернатору, за поддержку строительства завода в виде льгот на субсидию приобретаемого оборудования, субсидирование строительства инженерных коммуникаций. На «КСМК-М4» планируем воспользоваться промышленной ипотекой», — сказал Михаил Кондратенко.

Ранее губернатор Подмосковья назвал ПМЭФ-2023 главным экономическим событием года.