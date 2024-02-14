Почти полмиллиарда рублей инвестировали в производство комплектующих для самолетов в Воскресенске

В Воскресенском экспериментально-технологическом центре по специальным материалам ВИАМ — НИЦ «Курчатовский институт» ввели в эксплуатацию новый комплекс по производству заготовок дисков газотурбинных двигателей из гранул жаропрочных никелевых сплавов. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Ожидается, что продукция комплекса будет применяться в двигателях современной авиационной техники и сможет обеспечить существенное улучшение их эксплуатационных характеристик. Новый комплекс позволит обеспечить развитие научно-технического потенциала металлургической отрасли и удовлетворить потребности авиадвигателестроительных компаний.

Для выхода на полную проектную мощность будет создано 45 рабочих мест. На протяжении всей реализации проекта застройщика сопровождал персональный менеджер Центра Содействия Строительству, который сегодня курирует Главгосстройнадзор Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.