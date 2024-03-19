Почти полностью локализовали в Подмосковье производство перуанских музыкальных инструментов

Специалисты Центра молодежного инновационного творчества «Роболатория» из городского округа Одинцово смогли добиться 95%-й локализации производства кахонов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Кахон — ударный музыкальный инструмент, представляющий из себя прочную коробку, выполненную из дерева или других материалов и способную выдержать вес сидящего на ней музыканта. Внутри коробки расположены струны, а в одной из стенок кахона — звуковое отверстие.

Отмечается, что кахоны производятся в основном за рубежом — в Испании, Германии и Малайзии, а в связи с ростом курса доллара их стоимость выросла почти на 100%.

«На днях изготовили новую версию нашего кахона. Он ничем не уступает зарубежным аналогам, при этом его локализация составляет 95%. Для его изготовления мы теперь используем российскую фанеру из Нижнего Новгорода, а не финскую. Из иностранного — только воск и подструнники», — рассказал руководитель ЦМИТ Дмитрий Мартынов.

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