Почти половина поляков выступила против ввоза украинской аграрной продукции в Польшу

46% населения страны поддерживает фермеров в их стремлении прекратить ввоз продуктов питания с Украины в Польшу. Таковы данные исследования, которое провел социологический центр SW Research. Эти данные привело в своем материале издание Rzeczpospolita.

46,5% опрошенных поляков считают, что ввозить украинскую сельскохозяйственную продукцию в Польшу не стоит. Против подобных ограничений выступает почти вдвое меньше людей, всего 29,4%. Еще 24,1% респондентов не сумели выработать какой-либо взгляд на данную проблему.

Исследование проводилось 20-21 февраля, поляки принимали в нем участие, заполняя интернет-анкеты. Получается, что большинство жителей страны солидарно с фермерами, которые требуют не допускать украинские товары в Польшу, чтобы не создавать конкуренцию на рынке продуктов питания.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк выразил уверенность, что польские фермеры попросту захотели унизить весь украинский народ. Они нашли у него болевую точку, и бьют по ней. Он также обвинил поляков в том, что они не хотят думать ни о чем другом, кроме своего кармана.