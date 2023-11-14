Почти полсотни проектов импортозамещения в химической отрасли реализуют в Подмосковье
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На территории Подмосковья сейчас реализуют около пятидесяти проектов импортозамещения, направленных на развитие химической отрасли. Об этом сообщила глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит ТАСС.
Суммарный объем инвестиций по данным инвестпроектам составляет восемнадцать миллиардов рублей, добавила министр. На новых предприятиях планируют создать почти три тысячи рабочих мест.
Как уточнили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, одним из импортозамещающих проектов в химической отрасли является строительство в Черноголовке научно-производственного центра по разработке современных средств защиты растений.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии экспорта в Московской области.