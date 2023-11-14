Почти полсотни проектов импортозамещения в химической отрасли реализуют в Подмосковье

На территории Подмосковья сейчас реализуют около пятидесяти проектов импортозамещения, направленных на развитие химической отрасли. Об этом сообщила глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит ТАСС .

Суммарный объем инвестиций по данным инвестпроектам составляет восемнадцать миллиардов рублей, добавила министр. На новых предприятиях планируют создать почти три тысячи рабочих мест.

Как уточнили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, одним из импортозамещающих проектов в химической отрасли является строительство в Черноголовке научно-производственного центра по разработке современных средств защиты растений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии экспорта в Московской области.