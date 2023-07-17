Почти шестьдесят льготных займов получили подмосковные самозанятые с начала года

Почти двадцать миллионов рублей в виде льготных займов получили самозанятые в Московском областном фонде микрофинансирования . Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

Отмечается, что в Московском областном фонде микрофинансирования работает семь программ, которыми могут воспользоваться предприниматели региона, в том числе одна программа — специально для самозанятых.

А в рамках программы «Самозанятый» предпринимателям, работающим в этом статусе, доступны займы до полумиллиона рублей по ставке 7,5% годовых на срок до 3 лет. Подать заявку можно онлайн на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что на выставке «Иннопром-2023» было подписано соглашение с белорусской компанией о создании в Мытищах оптово-распределительного сервисного центра.