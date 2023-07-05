Почти шестьсот компаний получили поддержку Гарантийного фонда Подмосковья в этом году

Около шестисот субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) получили поддержку Московского областного гарантийного фонда с начала текущего года. Об этом сообщила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

По словам министра, суммарно за первые шесть месяцев этого года подмосковным компаниям было выдано почти семьсот поручительств общим объемом свыше шести миллиардов рублей, а гарантии Фонда позволили региональному бизнесу привлечь более тринадцати миллиардов рублей заемных средств.

Так, при поддержке Гарантийного фонда Подмосковья в мае одна из строительных компаний получила кредит в размере 7,5 миллиона рублей, поручительство Фонда составило почти половину от суммы — 3,75 миллиона рублей. Деньги производитель намерен направить на закупку материалов и пополнение оборотных средств.

Узнать подробную информацию о получении поручительств можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что малый бизнес обеспечивает почти четверть дохода регионального бюджета.