Почти сорок новых рабочих мест появится в Домодедово в цеху для обработки металла

Новый металлообрабатывающий цех, расположенный на территории технопарка «Импульс», возведут в селе Растуново городского округа Домодедово. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства жилищной политики.

Отмечается, что ведомство уже выдало ООО Технопарк «Импульс» соответствующее разрешение. Общая площадь здания составит почти две с половиной тысячи квадратных метров. Здесь планируют изготавливать гидромолоты, ковши, и другое навесное оборудование Impulse.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность проектов импортозамещения.