Почти треть жителей Рязанской области заняты в экономической деятельности региона

По информации Рязаньстата, в Рязанской области более 70% экономически активного населения в возрасте от 15 до 65 лет принимают участие в экономической деятельности. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что численность указанной группы населения составляет примерно 515 тыс. человек. Наиболее многочисленной возрастной группой являются жители региона от 35 до 45 лет, на нее приходится треть всех занятых. При этом 9% продолжают работать и после 60 лет.

Отмечается, что каждый третий работающий житель Рязанской области является высококвалифицированным специалистом. Жители региона активно развивают как профессиональные, так и гибкие навыки: так, в прошлом году почти треть сотрудников прошли курсы профессиональной переподготовки.

Добавляется, что среди работающих почти треть имеют высшее образование, более половины — среднее профессиональное. Кроме того, более 20% жителей Рязанской области трудятся в промышленности, 10% — в образовании, 8% — в здравоохранении, 7% — в научной сфере, по 6% — в сельском хозяйстве и строительстве.

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