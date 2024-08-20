Почти три тысячи земельных участков доступно в Подмосковье для размещения бизнеса

Подмосковным предпринимателям доступно почти три тысячи локаций для размещения бизнеса, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Информация о доступных земельных участках размещена на инвестиционной карте региона. Там же можно подать заявку на получение земли.

Так, например, на карте отображена информация об участках по программе «Земля за 1 рубль» и локациях, которые доступны для проведения торгов. С помощью фильтров на инвесткарте можно отобрать участки по городскому округу, индустриальным паркам и ОЭЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о привлечении инвестиций в Московскую область.