Подарок к годовщине: в Госдуме предложили расширить условия льготной ипотеки в новых регионах

Новые регионы в скором времени отметят годовщину своего возвращения в состав России. Разумеется, население ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в период своей адаптации к новым реалиям и вывода экономики на общероссийский уровень нуждаются в особой поддержке.

Как рассказал депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, новые регионы получают всю необходимую поддержку с первых дней своего пребывания в списке субъектов РФ.

«Субсидии идут, работают свободная экономическая зона и льготные условия при поступлении в ВУЗы, города восстанавливаются. Можно сказать, что новых преференций уже не придумать, однако необходимо совершенствовать уже существующие льготы. Хорошим «подарком» к первой годовщине станет сокращение или полная отмена первоначального взноса по льготной ипотеке», — рассказал депутат корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник напомнил, что такая программа действует для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с января текущего года, и сейчас ее условия таковы, что можно получить ипотечный кредит под 2% годовых суммой до 6 млн рублей.

«Первоначальный взнос должен составлять не менее 10% от суммы, но стоимость недвижимости в новых регионах после их вхождения в состав России выросла значительно, и, пока заработные платы, стипендии, пенсии лишь догоняют этот рост, необходимо дополнительно поддержать наших жителей», — подчеркнул Колунов.

Такие меры, по его мнению, должны действовать временно, пока регионы не дойдут до общероссийских показателей.

«Уверен, такая инициатива даст толчок росту населения новых регионов и повышению демографических показателей», — подытожил депутат.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о входе в состав государства новых территорий: Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября 2022 года. Число субъектов РФ выросло до 85.

Ранее выяснилось, что Киев никогда не восстанавливал дороги на новых территориях РФ.