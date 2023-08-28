Подготовка автобусов к зиме началась в «Мострансавто»

В компании «Мострансавто» стартовали работы по подготовке транспортных средств к осенне-зимнему периоду, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Сезонное техобслуживание пройдут свыше четырех тысяч автобусов.

В рамках подготовки специалисты проведут диагностику всех систем и оборудования. Особое внимание будет уделяться качеству работы отопительной системы в салоне и системы охлаждения двигателя.

Также проверят работу тормозов, сигнализации, фар, освещения, очистителей стекол, подъемников и аппарелей для маломобильных граждан. Помимо этого, в салонах проведут комплексную уборку.

Завершение всех работ запланировано на конец октября. Перед началом осенне-зимнего сезона с водителями проведут инструктажи о правилах работы в непогоду и о соблюдении температурного режима в салонах транспортных средств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность федеральной поддержки в развитии транспортной системы в регионе.