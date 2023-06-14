Подмосковье и Хабаровский край будут сотрудничать в части улучшения инвестклимата
Фото: [Мининвест МО]
Подмосковье и Хабаровский край будут сотрудничать в части улучшения инвестиционного климата. Соответствующее соглашение было подписано в рамках ПМЭФ. Оно дополняет межрегиональное соглашение, которое было подписано 20 лет назад.
Как отметила зампред правительства Подмосковья – руководитель областного Мининвеста Екатерина Зиновьева, обмен опытом является одним из самых действенных инструментов развития инвестиционного климата в регионах.
Она рассказала, что Подмосковье готово помочь коллегам с внедрением механизма ЦУР «Бизнес», благодаря которому значительно повысилась эффективность обратной связи с предпринимателями.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что экономика региона стабильна.