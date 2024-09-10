Подмосковье нарастило экспорт сельхозпродукции в Саудовскую Аравию

Подмосковье с начала года нарастило экспорт сельхозпродукции в Саудовскую Аравию на девяносто процентов, за первые два квартала этот показатель составил 8,5 тысячи тонн.

Относительно аналогичного периода прошлого года поставки в эту страну увеличились на девяносто один процент, подчеркнули в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На долю Саудовской Аравии приходится 3,9 процента экспорта продукции подмосковного АПК, указали в ведомстве. Основные товарные позиции — это мясная продукция, консервы из мяса и овощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указывал на важность привлечения собственных ресурсов региона для развития экономики.