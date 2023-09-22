Подмосковье поддержало семейный фестиваль финансовой грамотности и культуры на Вологодчине

Московская область стала партнером первого областного семейного фестиваля финансовой грамотности в Вологодской области и поделилась своим опытом и принципами работы в сфере финансовой культуры.

В рамках мероприятия прошли лекции и семинары на самые актуальные темы, в том числе о планировании личного и семейного бюджетов, об использовании банковских продуктов, инвестировании, защите от мошенников, страховании, налогообложении, сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов региона.

Самые маленькие участники посетили мастер-классы по изготовлению копилки и приняли участие в конкурсе детских рисунков. А в тематических секторах дети получали валюту фестиваля, которую можно было обменять на сувениры.

Финансовое просвещение в Подмосковье с каждым годом становится более масштабным, доступным и системным, подчеркнули в министерстве. В регионе появляется больше мероприятий по финансовой грамотности, а также активно внедряются цифровые технологии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что инвестиции в основной капитал региона за первое полугодие превысили пятьсот миллиардов рублей.