Подмосковье получит свыше 400 миллионов рублей на строительство модульных отелей

Московская область получит из федерального бюджета почти 450 миллионов рублей на строительство модульных отелей для туристов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минкульта.

В ведомстве уточнили, что более 318 миллионов рублей Подмосковье получит в этом году, еще почти 130 миллионов — в следующем. Это позволит создать свыше двухсот инвестиционных проектов и новые туристические объекты, общая вместимость которых составит 6,5 тысячи номеров.

В областном министерстве культуры и туризма напомнили, что по поручению президента России Владимира Путина на создание в стране модульных отелей будет направлено около восьми миллиардов рублей. Распоряжение о распределении средств уже подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Всего субсидии на условиях софинансирования получат тридцать восемь российских регионов, включая Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что за первые пять месяцев этого года экономика региона выросла на 12,3 процента.