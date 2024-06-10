Подмосковье презентовало свою продукцию на международной строительной выставке в Кении

Шесть подмосковных компаний смогли представить свою продукцию на международной строительной выставке Buildexpo Africa 2024, которая прошла в Кении благодаря содействию Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности региона. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Фонд поддержки ВЭД МО организовал для предпринимателей коллективный стенд, позволивший предприятиям представить свою продукцию. В рамках мероприятия для представителей компаний также провели ряд встреч с потенциальными бизнес-партнерами.

В число компаний-участников вошли: производитель контейнерных электростанций «Валдекс Энергетика» из Одинцово, производитель сантехарматуры «Спецсантехника» из Рузы, производитель сантехнической продукции «РТТ» из Егорьевска, производитель электроизмерительных и управляющих приборов «НПП Антракс» из Фрязино, производитель машин и оборудования для с/х «НПО Иатек» и производитель деревянной балки «Биверс» из Люберец.

Ранее стало известно, что Подмосковье, Казахстан и КНР построят в Селятино новый транспортно-логистический хаб.