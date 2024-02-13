Подмосковье продолжает сохранять лидерство по производству сыра в стране

Третий год подряд Московская область продолжает лидировать в стране по производству сыра. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Отмечается, что ежегодно региональные предприятия по производству сыра значительно увеличивают объемы производства. Так, в декабре прошлого года прирост составил более двадцати пяти процентов.

Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов также отметил, что в декабре 2023 года в Подмосковье было произведено более 36% от общего объема сыра, изготовленного в ЦФО, и более 19% от общероссийского объема.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.