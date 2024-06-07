Подмосковье сохранило третье место в рейтинге АСИ по состоянию инвестклимата
Фото: [пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки МО]
Московская область сохранила третье место в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) по состоянию инвестиционного климата.
Результаты национального рейтинга были представлены на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
«Третий год подряд Московская область в тройке лидеров. При этом еще восемь лет назад регион был только на двадцать втором месте», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
Вместе с Подмосковьем на третьей строчке также расположились Тюменская область и Республика Башкортостан.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что до конца следующего года в подмосковном Можайске запустят производство теплоизоляционных материалов.