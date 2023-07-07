Подмосковье стало лидером по числу заявок на регистрацию недвижимости в июне

Московская область по итогам первого месяца лета стала лидером среди российских регионов по числу зарегистрированных объектов недвижимости. В июне поступило свыше 15,6 тысячи таких заявлений.

В тройку лидеров по количеству зарегистрированных объектов недвижимости также вошли Краснодарский край и Башкирия, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

В ведомстве отметили, что в Подмосковье увеличилась доля услуг в электронном виде, что значительно ускорило процесс регистрации сделок. Кроме того, на порядок снизилось число постановлений и отказов по учетно-регистрационным действиям.

Сейчас срок регистрации прав на жилые помещения по электронным заявлениям на территории Подмосковья составляет 24 часа, а средний срок осуществления учетно-регистрационных действий по единой процедуре превышает показатель среднего значения по стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об общем снижении числа жалоб в Подмосковье.