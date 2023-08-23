Подмосковье стало лидером ЦФО по лесным доходам

Московская область является лидером Центрального федерального округа (ЦФО) по лесным доходам. Об этом сообщила пресс-служба Рослесинфорга.

Так, по итогам первых шести месяцев текущего года доходы Подмосковья от использования лесов составили свыше 1,1 миллиарда рублей. Это на двенадцать процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года, отметил директор филиала «Центрлеспроекта» Евгений Лялин.

Доходы региона в федеральный бюджет выросли почти на пятнадцать процентов и составили около 990 миллионов рублей. Доходы в местный бюджет выросли на сорок четыре процента и превысили тринадцать миллионов рублей.

Отмечается, что благодаря росту доходов можно расширять программы лесовосстановления и формирования запаса семян, а также закупать больше лесохозяйственной и лесопожарной техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, когда начнется второй этап благоустройства лесопарка в Электростали.