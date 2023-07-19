Подмосковье стало лидером в стране по внедрению инноваций в сферу АПК

Подмосковье признали самым инновационным регионом в сфере АПК в стране. Соответствующий рейтинг подготовили аналитики проекта РСХБ в цифре совместно с ИЦ «Сколково».

«Регион развивается и создает все условия для развития сферы АПК. Активно идет модернизация и строительство производственных мощностей, привлечение в отрасль инвестиций», - отметил зампред областного правительства Георгий Филимонов.

По его словам, к следующему году в регионе будут реализованы импортозамещающие проекты на пятнадцать миллиардов рублей. С завершением девяти проектов в области появится полторы тысячи рабочих мест.

Минсельхозпрод Подмосковья в этом году выделит более пяти миллиардов рублей на поддержку аграриев. Это поможет бизнесу развиваться и внедрять новые инновационные решения.

Второе место в рейтинге занял Татарстан. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что регион стал одним из лидеров по эффективности реализации промышленной политики.