Подмосковье входит в число регионов-лидеров по количеству самозанятых

Подмосковье входит в число российских регионов-лидеров по количеству самозанятых. Как сообщили в Мособлдуме, со ссылкой на статистику ФНС, область занимает второе место по стране.

По словам председателя профильного комитета регионального парламента Тараса Ефимова, в Подмосковье, насчитывается 572,4 тысячи самозанятых, и их число растет.

При этом Подмосковье занимает третье место по количеству самозанятых в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет – их в области 7,3 тысячи человек.

«Этот режим позволяет молодым людям пробовать себя в предпринимательстве, это удобный и легкий способ войти в бизнес, особенно для тех, кто только начинает свой путь», – отметил Ефимов.

С января самозанятые региона получили порядка шестидесяти льготных займов в областном фонде микрофинансирования на сумму около двадцати миллионов рублей.

В программе наставничества в этом году приняли участие уже свыше двухсот самозанятых.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что доходы Подмосковья по итогам первого полугодия выросли на 14%.