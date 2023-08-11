Подмосковье входит в ТОП самых активных регионов в интернет-торговле

Согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли, на текущий момент Московская область занимает второе место в рейтинге интернет-торговли России. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Отмечается, что первое место в рейтинге заняла Москва, а на третьем — Санкт-Петербург. Доля интернет-продаж в общем объеме оборота розничной торговли Московской области за январь–июнь составила 10,2%.

«За полгода через интернет в регионе приобрели товаров на сумму более 247 миллиардов рублей. Сегодня на территории Московской области работает более 2700 объектов интернет-торговли», — сообщил зампредседателя правительства региона Георгий Филимонов.

Подчеркнем, что пункты выдачи по-прежнему остаются самым популярным каналом доставки для потребителей.На территории Московской области продолжают строительство новых логистических объектов, тем самым, создаются новые рабочие места и улучшается качество сервиса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что правительство региона старается делать удобные сервисы для бизнеса.