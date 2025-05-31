Подмосковье вошло в рейтинг регионов с самой дорогой арендой частных домов

За 2024 год рынок аренды частных домов в России пережил заметное изменение — в большинстве регионов значительно выросла стоимость. Об этом свидетельствую данные сервиса Сбербанка «Домклик», на которые ссылается РИА Новости.

По данным аналитиков, наибольший рост цен отмечен в Татарстане — там аренда частных домов подорожала на 31% за год.

В Московской области цены выросли на 20%, а в Нижегородской области — на 17%. В Краснодарском крае аренда увеличилась на 5%, тогда как в Воронежской области цены, наоборот, снизились на 12%. В Новосибирской области стоимость аренды осталась на уровне прошлого года.

На рынке аренды наибольшие цены фиксируются в Ленинградской области — в среднем аренда дома площадью 100 кв. м обходится в 77 тыс. руб. в месяц. В Подмосковье средняя цена — около 75,7 тыс. руб., а в Ростовской области — около 55,5 тыс. руб.

Самые крупные предложения аренды сосредоточены в Московской области — 34%. Далее идет Краснодарский край с долей 21% и Ленинградская область — 13%. Остальные регионы занимают меньшие части рынка, не превышающие 1-3%.

Ранее аналитики сервиса «Авито» раскрыли, что средняя цена аренды избы в Подмосковье достигла 11 тыс. рублей.