Подмосковье вошло в топ-3 по вводу жилья в рамках инфраструктурных проектов за счет ИБК и СКК

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин назвал регионы-лидеры по объемам ввода жилья в рамках инфраструктурных проектов за счет инфраструктурных бюджетных (ИБК) и специальных казначейских кредитов (СКК).

По его словам, больше всего жилья было введено в Татарстане, Санкт-Петербурге и Подмосковье — 4,4 млн кв. м, 3,3 млн кв. м, 2,6 млн кв. м соответственно.

Хуснуллин отметил, что в целом в стране благодаря инфраструктурным проектам за счет ИБК и СКК было введено почти 31,4 млн кв. м жилых помещений — 28,8 млн кв. м за счет ИБК и 2,6 млн кв. м за счет СКК. В экономику было привлечено около 3,4 трлн руб. частных инвестиций — 3,15 трлн руб. за счет ИБК и 230,6 млрд руб. за счет СКК.

«Благодаря им в регионах открываются новые школы, детсады, поликлиники и дороги, обновляется коммунальная инфраструктура и общественный транспорт. Это в свою очередь способствует развитию территорий и их экономическому росту», - отметил Хуснуллин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о проектах, которые находятся на сопровождении областного ЦСС.