Подмосковье заключит на ПМЭФ пять соглашений с иностранными инвесторами

Московская область заключит пять инвестиционных соглашений с иностранными компаниями на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Об этом сообщил ТАСС .

Глава Мининвеста уточнила, что речь идет о компаниях из Белоруссии, Турции, Китая и ОАЭ. Проекты, плановый объем инвестиций по которым составит порядка пяти миллиардов рублей, будут реализованы в пищевой промышленности, в том числе в сфере производства кондитерских изделий и безалкогольных напитков, а также в логистике и химической отрасли.

«Реализация проектов позволит создать около семисот рабочих мест для жителей Подмосковья», — отметила Зиновьева.

Также на ПМЭФ у подмосковной делегации запланированы встречи с инвесторами из Индии и Турции, которые приехали на форум по итогам роуд-шоу Московской области в эти страны.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий директор индийского холдинга Ашок Чатуверди подписали соглашение о строительстве в ОЭЗ «Ступино Квадрат» завода по производству краски и клея для пищевой упаковки.