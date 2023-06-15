Подмосковье заключит на ПМЭФ восемь соглашений в сфере сельского хозяйства и продовольствия

Подмосковные предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства и продовольствия, заключат на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) восемь соглашений.

Как рассказал зампред областного правительства Георгий Филимонов, слова которого приводит пресс-служба Минсельхозпрода региона, общий объем инвестиций составит порядка сорока миллиардов рублей.

«Крупнейшим инвестиционным проектам региона окажут поддержку в получении льготных условий кредитования, выделении субсидий, оформлении всех необходимых документов», — подчеркнул Филимонов.

В частности, соглашение о взаимодействии с Московской областью будет заключено при строительстве второй очереди тепличного комплекса в Воскресенске и при возведении завода по производству кондитерских изделий. На предприятии намерены выпускать аналоги известных батончиков с нугой, карамелью и арахисом.

Кроме того, в области будет работать предприятие по переработке молока для производства кефира, сметаны, творога, масла, сливок и йогурта. Соглашение о взаимодействии также будет заключено с двумя крупными птицеводческими хозяйствами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указывал на важность поддержки уникальных импортозамещающих производств.