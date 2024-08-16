Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Мытищ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Мытищи Юлией Купецкой. В рамках нее они обсудили преобразование транспортной инфраструктуры, подготовку к новому учебному году, а также расселение ветхого и аварийного жилья.

«Дороги — самая чувствительная тема, как и благоустройство, все то, что видят люди, с чем сталкиваются. Расскажите, какие именно программы мы реализуем и, самое главное, как выстроена коммуникация с людьми, всем ли понятно, что будет с Пироговским шоссе, что делаем в самом городе и когда запускаем концессионную дорогу», — обратился к главе губернатор.

По словам Купецкой, автодорогу «Виноградово — Болтино — Тарасовка» и реконструированный участок Пироговского шоссе введут в эксплуатацию до конца 2024 года. Эти положительные перемены затронут 65 тысяч местных жителей. Помимо этого, совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области разрабатывается транспортное моделирование городского округа — здесь создадут не менее четырех новых развязок для разгрузки новых микрорайонов. В число главных транспортных объектов также входят Пироговское шоссе и трасса к Болтино, их откроют к концу года.

Глава также доложила, что в новом учебном году в мытищинские школы пойдут 47 тысяч детей. Для части из них откроются новые учреждения — в микрорайоне 25А, в деревне Бородино ЖК «Скандинавский», в ЖК «Ярославский» и ЖК «Новое Медведково». До конца года в муниципалитете откроют еще три учебных заведения. При этом две из семи новых школ строят в рамках госпрограммы, пять — за внебюджет. В этом году также введут в эксплуатацию четыре новых детских сада. Кроме того, в шести детских садах и школах выполняют капитальный ремонт.

Купецкая также сообщила о том, что в этом году в микрорайоне Пироговский открылась новая поликлиника, рассчитанная на 200 посещений в смену. До конца года в деревне Сухарево начнет работу подстанция скорой помощи, в следующем году — начнется строительство поликлиники в ЖК «Новое Медведково».

Она также сообщила, что жилищно-коммунальная система округа работает устойчиво, тепловые сети уже подготовили к зиме на 98%.

Ранее Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.