Подмосковья компания экспортирует лекарственные препараты в 13 стран
Фото: [Валерий Гореловский]
На производственной площадке компании «Герофарм» в поселке Оболенск под Серпуховом налажен выпуск более 20 препаратов. При этом производство готовых лекарственных форм не только покрывает потребности внутри страны, но также ориентировано на экспорт.
«Экспортом нашей продукции охвачено 13 стран, куда входят все страны СНГ, а также Грузия, Монголия, Венесуэла, Алжир. Практически весь портфель «Герофарма» уходит на экспорт в те или иные страны», — рассказывает заместитель директора завода Александра Григорьева.
По словам Григорьевой, продукция компании соответствует не только нормам российского законодательства, но также нормам в странах ЕАЭС, Латинской Америки и других стран дальнего зарубежья.
«Поставляем не только готовые лекарственные формы, мы также нацелены на трансфер технологии. В Венесуэле и Алжире проекты уже в активной фазе реализации. Рассматриваем сейчас другие направления: Саудовскую Аравию и страны Персидского залива, а также страны Латинской Америки, северной Африки и южной Азии», — продолжает Григорьева.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.