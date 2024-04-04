Подмосковья компания экспортирует лекарственные препараты в 13 стран

«Поставляем не только готовые лекарственные формы, мы также нацелены на трансфер технологии. В Венесуэле и Алжире проекты уже в активной фазе реализации. Рассматриваем сейчас другие направления: Саудовскую Аравию и страны Персидского залива, а также страны Латинской Америки, северной Африки и южной Азии», — продолжает Григорьева.