Подмосковная «Дубна» сохранила лидерство в Национальном рейтинге привлекательности ОЭЗ

Особая экономическая зона «Дубна» сохраняет лидерство в Национальном рейтинге привлекательности ОЭЗ, развитие бизнес-инфраструктуры в крупнейших российских агломерациях включено в народную программу «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Заместитель гендиректора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по строительству, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Дубны Павел Грек уточнил, что площадка стала самой первой среди подмосковных ОЭЗ.

«У нас особая экономическая зона технико-внедренческого типа, она создана для поддержки и развития высокотехнологичных компаний. Государственная поддержка резидентов и создание благоприятной инфраструктуры способствуют укреплению производственного потенциала страны, снижению зависимости от иностранных технологий и продуктов, достижению промышленного суверенитета», — отметил Павел Грек.

По его словам, данное направление является ключевым в народной программе «Единой России». Оно соответствует цели, которую обозначил президент страны Владимир Путин.

В ОЭЗ «Дубна» создано более 11 тыс. рабочих мест, к 2035 году там будет около 200 компаний-резидентов со штатом в 16 тыс. специалистов. Среди крупнейших резидентов площадки — специализирующаяся на авиастроении корпорация «ПРОМТЕХ», «ПСК Фарма», производитель электротехнического оборудования для РЖД и метрополитена «ЭНКОР». Грек подчеркнул, что развитие ОЭЗ позволяет обновить инфраструктуру. Так, например, в городе создали городскую больницу, два детских сада, физкультурный комплекс «Радуга», мостовой переход через Волгу».

Напомним, недавно партия провела в Екатеринбурге первый окружной отчетно-программный форум «Есть результат!», где Правительство отчиталось перед партией и гражданами страны о развитии отечественной промышленности и выполнении соответствующих пунктов народной программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.