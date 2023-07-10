Подмосковная компания «Чистая линия» планирует увеличить объем выпускаемой продукции

Компания планирует возвести новый производственный комплекс по производству мороженого в подмосковном Долгопрудном. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилполитики.

Ожидается, что застройщик инвестирует в данный проект пятьсот миллионов рублей. Данный производственно-складской комплекс построят на площади более девяти с половиной тысяч квадратных метров.

Здание будет состоять из четырех отсеков, в трех из которых установят морозильное и холодильное оборудование, которое обеспечит необходимый температурный режим для изготовления и хранения молочных продуктов и мороженого. В остальной части расположится зона складирования комплектующих материалов и административные корпуса. Открытие позволит создать в муниципалитете свыше ста рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что около 350 рабочих мест создадут на новом кондитерском производстве в Лыткарино.