Подмосковная компания «ЭДАС ПАК» увеличит мощности производства гибкой упаковки

Порядка семисот миллионов рублей инвестирует компания «ЭДАС ПАК» из Ленинского округа в расширение производства гибкой упаковки для пищевой промышленности. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ожидается, что объемы производства компания увеличит за счет нового оборудования. В частности, «ЭДАС ПАК» уже запустила современную машину глубокой печати. Это позволило предприятию увеличить объемы производства на 25%, а в количественном выражении объемы выпуска гибкой упаковки выросли на 200 тонн в месяц.

Гендиректор АО «ЭДАС ПАК» Леонид Воронов подчеркнул, что компания производит порядка ста миллионов DataMatrix-кодов «Честный знак» в месяц. Сегодня коды — это обязательный элемент маркировки для многих видов пищевой продукции. Компания также уже заключила контракты на поставку дополнительного оборудования, что поспособствует увеличению производственных мощностей цифровой печати до пятисот миллионов кодов в месяц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все, что касается цифровизации, должен оценивать человек.