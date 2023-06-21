Подмосковная компания «ИНТЕЛБИО» присоединилась к национальному проекту

Научно-производственная компания из подмосковного Ступино стала очередным участником нацпроекта «Производительность труда». Об этом сообщили в региональном Мининвесте.

Отмечается, что решение присоединиться к проекту было принято в связи с расширением ассортимента и выросшим потребительским спросом, так как появилась необходимость наращивать производственные обороты. При этом предприятие ставит перед собой цель — обеспечить рост производительности труда на десять процентов по итогам первого года участия в проекте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в ходе ВКС заявил, что необходимо привлекать инвесторов в экономику Подмосковья.