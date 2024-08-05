Подмосковная компания планирует увеличить выпуск продукции на треть благодаря поддержке Корпорации МСП

Компания «Парус», расположенная в Подмосковье, привлекла более девяноста миллионов рублей льготного лизингового финансирования в МСП Лизинге, дочерней структуре Корпорации МСП. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ожидается, что новое оборудование позволит компании увеличить объем выпуска готовой продукции с 300 до 400 тонн в месяц. Как ожидается, выручка предприятия может увеличиться на тридцать пять процентов. Новые рабочие места будут открыты для пятнадцати сотрудников.

Руководитель предприятия Сергей Харитонов заявил, что новая производственная линия российского производства для изготовления рукавной пленки придет на смену устаревшему оборудованию. Еще две новые машины (пакетоделательная и бобинорезательная) за счет широкой гаммы настроек позволят расширить линейку гибкой упаковки и пакетов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержке фермеров в Подмосковье уделяется особое внимание.