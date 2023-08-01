Подмосковная компания подписала экспортный контракт с партнерами из Колумбии

Малое научно-производственное предприятие «АНТРАКС» из Фрязино стало первой подмосковной компанией, подписавшей экспортный контракт с партнерами из Колумбии. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

Отмечается, что подписание контракта стало возможным благодаря содействию Фонда поддержки ВЭД Московской области. Экспортный контракт на сумму девяносто тысяч долларов США подписали с колумбийской компанией из города Йопаль, которая решила приобрести у подмосковного производителя индикаторы короткого замыкания для диагностики и мониторинга ЛЭП.

«Мы работаем более 30 лет на рынке электротехнического оборудования и за это время успели занять уверенную позицию не только в России, но за рубежом. Наша продукция уже доказала свою эффективность и в настоящее время представлена более чем в 30 странах мира. Ежегодно мы расширяем географию своего присутствия и яркий пример — сотрудничество с Колумбией», — рассказал директор МНПП «АНТРАКС» Андрей Кучерявенков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье заняло вторую строчку в рейтинге Минпромторга РФ по эффективности реализации промышленной политики.