Подмосковная компания получила промипотеку для запуска текстильного производства

Подмосковная компания выкупила помещение за счет госпрограммы «Промышленная ипотека» для организации производства текстильной продукции, сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Как рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева, сумма кредита по промипотеке составила тридцать пять миллионов рублей. Новое производство будет открыто в Подольске. Инвестор с помощью льготного кредита выкупил там помещение площадью свыше тысячи квадратных метров.

«Предприниматель планирует выпускать головные уборы, шарфы, перчатки и варежки», — уточнила Зиновьева.

В Мининвесте региона напомнили, что программа «Промышленная ипотека» была инициирована губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. В рамках промипотеки бизнесу доступен кредит по ставке до пяти процентов годовых на приобретение готовых промышленных помещений. Максимальная сумма займа — пятьсот миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что около сорока процентов обращений предпринимателей касаются предоставления земельных участков.